Sky-renner Swift na val op intensive care

Ruta del Sol Van Poppel komt nipt tekort in sprintje met Trentin

21 februari Matteo Trentin heeft de tweede etappe in de Ruta del Sol gewonnen. In een sprintje heuvelop was de Italiaan na 216,5 kilometer koers in Torredonjimeno net te sterk voor Danny van Poppel van Team Jumbo-Visma . Tim Wellens, die gisteren rit één won, blijft leider in het algemeen klassement.