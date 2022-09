Sjoerd Bax klopt Alejandro Valverde in Coppa Agostoni, Tour-winnaar Jonas Vingegaard de beste in Kroatië

met videoSjoerd Bax heeft donderdag de wielerkoers Coppa Agostoni gewonnen, een wedstrijd over 193 kilometer met start en finish in het Italiaanse Lissone. De 26-jarige Bax, die rijdt voor Alpecin-Deceuninck, won de sprint van een kopgroep van negen renners voor de Spanjaard Alejandro Valverde en de Italiaan Andrea Piccolo.

Voor Bax, geboren in Gorinchem, was het zijn eerste overwinning als wielerprof. Hij werd dit seizoen al wel vierde in het eindklassement van de Ronde van Luxemburg en vorig jaar tweede op het NK.

In Lissone werd Davide Formolo vierde, voor Domenico Pozzovivo, Guillaume Martin, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali en Enric Mas, wat de zege van Bax alleen nog maar indrukwekkende maakt.

Voor Bax was het amper te bevatten. ,,Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook”, vertelde de renner, die vorig jaar nog voor de continentale ploeg Metec - Solarwatt reed. Hij was samen met Valverde, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Colombiaan Rigoberto Urán aangesloten bij een vijftal dat voorop reed. Tussen vrijwel louter renners van naam durfde Bax te gokken op zijn sprint. ,,Ik weet dat ik snel ben, maar ik had ook nog mijn ploeggenoot Stefano Oldani kort achter me. Ik kon mijn benen sparen voor de sprint.”

Jonas Vingegaard

De derde etappe in de Ronde van Kroatië ging naar Jonas Vingegaard. De winnaar van de Tour de France was na 157 kilometer de snelste op een bijzonder steile slotklim in Primosten. Vingegaard, die in Kroatië zijn eerste wedstrijd rijdt na de Tour, versloeg in de sprint de Brit Oscar Onley van Team DSM in de sprint. Klassementsleider Jonathan Milan kwam als vijfde over de streep en behoudt de rode trui.

,,Het was een heel moeilijke slotklim”, erkende Vingegaard na afloop. ,,Met heel veel hobbels in het asfalt, dus het was moeilijk om uit het zadel te komen. Milan heeft de leiderstrui nog, maar de vorm is goed, dus ik blijf het proberen.” De achterstand van de Deen van Jumbo-Visma is een seconde. De Ronde van Kroatië bestaat uit zes etappes.

