Shirin Van Anrooij wint wereldbekercross op Beekse Bergen: ‘Vooraf droomde ik van podiumplaats’

Van Empel had de eerste vier veldritten uit de wereldbekerreeks gewonnen en blijft leider in de stand. Lang leek ze ook de wedstrijd in Hilvarenbeek te beheersen. De renster, die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen - Bingoal naar Jumbo-Visma, kende de beste start en kwam daarna voorop met Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, ploeggenotes bij Alpecin-Deceuninck. Het drietal nam afstand op rensters als wereldkampioen Marianne Vos en Lucinda Brand, terug na een handblessure.

Alvarado raakte na een slippertje de aansluiting kwijt en zag Van Anrooij, die geen goede start kende, in de voorlaatste ronde passeren. Bij het ingaan van de laatste ronde nam de Zeeuwse, tweede achter Pieterse op het WK voor beloften, zelfs brutaal de kop. Met het tweetal in haar wiel bereikte ze als eerste de finish.

Ze had het advies van haar ploegleider, voormalig crosser Sven Nys, goed gevolgd. ,,Ze riepen me dat ik meteen ‘erop en erover’ moest gaan. De eerste keer lukte dat niet en raakte ik weer iets achterop. Maar de tweede keer had ik meteen een gaatje”, vertelde Van Anrooij na haar grootste succes tot nu toe. ,,Vooraf droomde ik van een podiumplaats.”

In de laatste ronde was ‘geen fouten maken’ haar motto. ,,Ik ben volle bak doorgereden, zoals ik dat ook in het eerste deel van de wedstrijd heb gedaan. Ik had een moeilijke start, moest lang achtervolgen. Deze zege betekent een enorme ‘boost’. Het is belangrijk voor mij om meer zelfvertrouwen te krijgen.”

Laurens Sweeck verslaat Lars van der Haar

Bij de mannen ging de zege naar de Belg Laurens Sweeck. Hij hield in een sprint de Nederlander Lars van der Haar net achter zich. De Belg Michael Vanthourenhout werd derde, net voor Joris Nieuwenhuis.

De Belg Eli Iserbyt, vijfde in de cross op het recreatiepark in Hilvarenbeek, werd vijfde en behoudt de leiding in het wereldbekerklassement. Hij won de eerste drie crossen. Sweeck was na zijn winst in Maasmechelen voor de tweede keer de beste.