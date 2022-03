Sergio Higuita grijpt eindzege Ronde van Catalonië, Andrea Bagioli wint slotrit

Steven Kruijswijk zat in de vroege vlucht. De 34-jarige Brabander van Jumbo-Visma werd op dertien kilometer van de finish als laatste renner ingerekend door het uitgedunde peloton op de wegen in Barcelona.

Op de laatste beklimming van de Montjuïc probeerde onder andere de Portugees João Almeida (UAE Team Emirates) klassementsleider Higuita onder druk te zetten. De Colombiaan volgde echter alert. In de afdaling richting de finish kwamen verschillende renners nog terug, waardoor een groep van zo'n twintig man ging sprinten om de dagzege. In die sprint toonde Bagioli zich de sterkste, voor de Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ) en de Spanjaard Fernando Barceló (Caja Rural).

In het eindklassement bleef Higuita olympisch kampioen Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) uit Ecuador zestien seconden voor. Almeida werd derde in de eindstand, met een achterstand van 52 tellen op de winnaar. Sam Oomen (Jumbo-Visma) was op plaats tien de beste Nederlander in het eindklassement.