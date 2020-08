Sénéchal is Van der Poel en co te snel af in Druivenkoers

Tour de France Tony Martin vreest dat de Tour Parijs niet haalt: ‘Had liever een Tour zonder toeschou­wers’

27 augustus De Duitse wielrenner Tony Martin vreest dat de Tour de France het einde in Parijs niet gaat halen. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma is bang voor besmettingen met het coronavirus in het peloton. Martin had dan ook veel liever gezien dat de Tourorganisatie publiek zou weren langs de route.