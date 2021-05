Seingever wordt van de weg gemaaid door aanstormend peloton in Hongarije

Negen maanden na horror­crash maakt verguisde Groenewe­gen rentree in Giro

27 april Dylan Groenewegen (27), die eigenlijk na zijn schorsing zou terugkeren in de Ronde van Hongarije, kiest toch voor een rentree in de Giro d’Italia. De terugkeer van Groenewegen in het peloton was aanvankelijk gepland in de luwte, maar omdat Fabio Jakobsen ook alweer gekoerst heeft, voelt het nu beter om alsnog in de spotlights van de Giro (die start op zaterdag 8 mei) te rijden.