SD Worx mikt met Lorena Wiebes en ‘vrijbuiters’ op succes in Giro Donne: ‘Kunnen vrijuit koersen’

,,In de Giro Donne starten we niet met één uitgesproken kopvrouw”, zegt ploegleidster Anna van der Breggen. ,,Uiteraard mikken we met Wiebes op ritzeges, maar we hopen ook dat Fisher-Black een goed algemeen klassement kan rijden.” Volgens Van der Breggen bestaat de ploeg verder uit vrijbuiters. ,,Dat maakt dat we vrijuit kunnen koersen. Komt het weer samen, dan hebben we altijd Wiebes voor de sprint.”

SD Worx start in Italië niet met kopvrouwen Demi Vollering, Lotte Kopecky en Marlen Reusser. ,,Dat betekent voor die jonge meiden een kans om zelf koerssituaties in te schatten en de wedstrijd mee te bepalen”, zegt Van der Breggen. ,,Je leert veel van voor een kopvrouw werken, maar in hun ontwikkeling is het ook goed dat ze eens kansen voor zichzelf krijgen en samen moeten werken om dat doel te behalen.”

Wiebes won in het shirt van Team DSM al in 2021 etappes in de Giro. ,,Ik mik op etappewinst. Zelfs de proloog vormt een doel, al zijn vooral de etappe van zondag en maandag met rood aangekruist. Daar is de kans op een sprint het grootst.”

