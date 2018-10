Schulting sprint verrassend naar winst in afscheidswedstrijd Tankink

Gesink: Blij dat ik nog paar goede koersen kan rijden

10:10 Robert Gesink (32) zag zijn stoute najaarsplannen vervliegen door een sleutelbeenbreuk na een val in de Verenigde Staten. Amper zes weken later start de coureur van Lotto-Jumbo vandaag toch in de Ronde van Lombardije. ,,Dat is hartstikke mooi, maar wel even aanpoten.’’