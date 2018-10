Schulting grijpt naast ritwinst Hainan

De Giro van 2019: de roze loper lijkt uitgerold voor Dumoulin

8:36 De keuze was eigenlijk al gemaakt. De Giro d’Italia had hij al gewonnen, in 2017. En ook nog een keer net aan verloren, in mei 2018. Na de tweede plek in de Tour de France was er helemaal geen weg meer terug: Tom Dumoulin zou in 2019 terugkomen om te proberen om de Tour te winnen.