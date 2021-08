Schelling komt net tekort in Circuito de Getxo, winst voor Nizzolo

Circuit Getxo is een UCI 1.1-koers in het Baskenland met veel lastige beklimmingen. Veel renners die zaterdag de Clásica San Sebastián reden, waren zondag in Bilbao present voor de start van de 193,5 kilometer lange eendaagse. Wilco Kelderman bijvoorbeeld, maar het was zijn land- en ploeggenoot Schelling die koers maakte. In de slotfase van de wedstrijd ontstond een kopgroep met zeven renners, waaronder Schelling en zijn Italiaanse ploeggenoot Giovanni Aleotti. Schelling viel zelf in de slotfase aan, maar werd teruggepakt. Vervolgens trok hij de sprint aan voor Aleotti.



De Italiaan was niet opgewassen tegen het sprintgeweld van Europees kampioen Nizzolo, die zijn derde overwinning van het seizoen boekte. Aleotti werd tweede voor Santiago Buitrago. De moegestreden Schelling bolde als vijfde over de streep.