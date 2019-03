Schachmann wint vijfde etappe Ronde van Catalonië, Kelderman hard ten val

E3 BINCKBANK CLASSIC Stybar na winst ‘rare koers’: Ideaal scenario voor onze ploeg

18:21 Zdenek Stybar voelde zich in het begin van de E3 BinckBank Classic helemaal niet zo goed, maar toen de finale begon zat hij toch goed van voren. ,,Het was een rare koers voor mij”, zei de winnaar uit Tsjechië. ,,Ik had de eerste 100 kilometer geen goed gevoel en hing steeds achteraan.”