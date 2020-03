Schachmann viert ‘mooiste zege in loopbaan’

parijs - nice Elke zege telt, zelfs in spookkoers Pa­rijs-Ni­ce

8:12 Winnaar Tiesj Benoot kwam gisteren alleen over de finish. Letterlijk. Terwijl de sportwereld platligt en de Ronde van Italië is uitgesteld, fietsen er tussen Parijs en Nice nog 98 wielrenners. In een absurde entourage.