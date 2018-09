Schachmann naar Bora-hansgrohe

Schachmann tekende een contract bij de Duitse ploeg voor twee jaar.

,,Maximilian is één van de grootste talenten van Duitsland en verraste al meer dan eens dit seizoen. Hij zal binnen het team de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Ik kijk al uit naar onze samenwerking'', zei teammanager Ralph Denk.



Schachmann, over anderhalve week kopman van de Duitse selectie in de wegrace bij de WK wielrennen, heeft er ook zin in: ,,Als Duitse renner is het leuk in een Duits team te rijden. Mijn collega's vertelden me al dat de sfeer in het team uitstekend is. Ik denk dat ik me er verder kan ontwikkelen."