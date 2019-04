Schachmann eerste leider na lastige tijdrit in Baskenland

De ongeschre­ven regels uit de wielermode­we­reld

13:40 Het was geen tijgerprint en ook geen fluorescerend roze. Er stond geen spierweefsel opgetekend, maar toch was de koersbroek van Mathieu van der Poel zondag het meest besproken kledingstuk in de Ronde van Vlaanderen. De kleur? Wit. En wit, dat kan niet volgens de ongeschreven wieleretiquette. Een overzicht van de regels in het wielrennen.