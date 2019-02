Sánchez klopt Valverde weer in Murcia

Valverde was op de laatste klim weggereden uit de voorste groep, maar de 38-jarige Spanjaard werd in de afdaling richting Murcia achterhaald door Sánchez. De twee Spaanse veteranen streden in de finishplaats niet alleen om de dagzege, maar ook om de winst van het eindklassement. Sánchez bleek over de sterkste sprint te beschikken en kon al ruim voor de streep zijn handen in de lucht steken. Vorig jaar won hij ook al, toen de Ronde van Murcia een eendagskoers was. Valverde kwam toen eveneens als tweede over de streep.



Pello Bilbao, ploeg- en landgenoot van Sánchez, had gisteren de eerste etappe gewonnen. Met Omar Fraile en Sánchez bestond het podium volledig uit Astana-renners. Valverde, al vijf keer winnaar van de Ronde van Murcia, eindigde toen als vierde.