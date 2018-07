Sagan wint criterium in Aalst, Van der Poel derde

Tweede plek én tijdritze­ge Dumoulin, Thomas wordt eindwin­naar

28 juli Tom Dumoulin heeft de tijdrit in de Tour de France gewonnen. Door zijn tijdritzege behield hij ook zijn tweede plek in het eindklassement, waardoor hij naast de Giro ook tweede wordt in de Tour. Geraint Thomas zal morgen in Parijs als eindwinnaar worden gehuldigd.