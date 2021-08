Sagan tekent bij nieuwe ploeg en neemt halve inboedel mee

Sagan heeft voor twee seizoenen getekend bij de Franse ploeg en neemt met Maciej Bodnar en Daniel Oss twee trouwe ploeggenoten van Bora-hansgrohe mee. In de deal is ook fietsengigant Specialized betrokken. TotalEnergies neemt afscheid van Willier en stapt over op fietsen van het Amerikaanse merk waar Sagan al jarenlang op rijdt. Ook kledingsponsor Sportful maakt de overstap.

,,Hij is een van de grootste renners en voor ons echt een enorme versterking. Het aantrekken van Sagan tekent onze ambitie. Wij rekenen door zijn komst op meer overwinningen, want daar hebben we hem tenslotte voor gehaald. Peter zal zich vooral richten op de voorjaarsklassiekers en de Tour de France. Zijn ervaring zal ons vooruit helpen", zegt ploegbaas Jean-René Bernaudeau over zijn topaankoop.



Sagan is ook blij met zijn nieuwe ploeg. ,,Maar eerst wil ik het huidige seizoen goed afsluiten en bij Bora-hansgrohe mooie resultaten boeken. Vanaf de winter zal ik mij met mijn winnaarsmentaliteit bij de ploeg voegen", aldus Sagan, die sinds 2017 voor de Duitse ploeg reed en in zijn eerste jaar zijn derde wereldtitel pakte. Daarvoor kwam de zevenvoudig winnaar van de groene trui uit voor Liquigas, Cannondale en Tinkoff.



Bij TotalEnergies staat Niki Terpstra tot het einde van dit jaar onder contract. Het is nog niet duidelijk of hij ook volgend jaar aan de zijde van Sagan zal rijden.