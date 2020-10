Sagan mist het oude wielrennen: ‘Er kunnen geen selfies gemaakt worden’

Sagan debuteert op 30-jarige leeftijd in de Giro en wilde in Italië graag een einde maken aan een voor hem ongekend lange periode zonder overwinning. Op 10 juli 2019 boekte hij met ritwinst in de Tour de France zijn 113e overwinning als beroepsrenner. De drievoudig wereldkampioen moest, mede door de coronapauze, vijftien maanden wachten voordat hij weer eens met de handen in de lucht de streep kon passeren.

,,Ik ben gelukkig, eindelijk", vertelde hij na de rit waarin hij zo'n 150 kilometer voorop had gereden, eerst in het gezelschap van een aantal renners, in de laatste 12 kilometer alleen. ,,Ik ben al sinds de hervatting van het seizoen begin augustus op jacht naar een overwinning. Eerst in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, daarna in de Tour. Vaak stond ik op het podium of eindigde ik in de top 5. Nu is het dan toch gelukt, op mijn manier.”