Ronde van Polen leert van horrorcrash Jakobsen en neemt maatregelen

Analyse Thijs Zonneveld Hoofdrol­spe­lers horror­crash spelen het hard en er is geen weg meer terug

11 mei Het is 279 dagen geleden dat Fabio Jakobsen de hekken in werd gereden in de Ronde van Polen, maar de klap ijlt nog altijd na. Sinds vorige week is de relatie tussen hem en Dylan Groenewegen verder verhard.