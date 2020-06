Ronde van Polen herdenkt verongelukte Lambrecht

Team Lotto Soudal, waar Lambrecht zijn debuut als profrenner maakte, heeft laten weten met een sterk team naar de Ronde van Polen te komen, met daarin de Belgen Tim Wellens en Thomas De Gendt en de Poolse wielrenner Tomasz Marczynski. ,,We willen onze eer bewijzen aan Bjorg en willen de organisatoren in Polen bedanken. Zij waren bij ons en hebben ons op zware momenten gesteund. Dat zullen we nooit vergeten”, zegt teambaas John Lelangue.



,,Het nummer 143 zal speciaal op onze teamwagens staan”, meldt Lelangue. ,,Ik ben blij dat aan het eind van de ronde de beste jongere de speciale Bjorg-prijs zal krijgen. Dat is heel symbolisch.”



De 22-jarige renner van Lotto Soudal kwam vorig jaar in de derde rit van de Ronde van Polen ten val. Lambrecht overleed aan de gevolgen van de klap, die een grote scheur in zijn lever had veroorzaakt. Als gevolg van de inwendige bloeding kreeg hij een hartstilstand.