Ronde van Drenthe prooi voor Amy Pieters

Schizofrene dag voor Sunweb: Dumoulin out, Kelderman staat op

10 maart In de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico kwam Tom Dumoulin hard ten val en stapte af. Daarna reed Wilco Kelderman met de besten omhoog en klom naar een derde plek in het klassement. Een overzicht van de schizofrene dag in het Sunweb-kamp.