Romain Bardet moet Giro d’Italia verlaten vanwege ziekte

„Ondanks alle inspanningen is hij niet meer in staat om de Giro voort te zetten”, staat in een korte verklaring van de ploeg. Bardet was de kopman van Team DSM en had in het klassement slechts 14 seconden achterstand op Juan Pedro Lopéz, de Spaanse drager van de roze trui.

Voor Nederlandse wielerfans betekent biedt het wegvallen van Bardet ook hoop. Waarschijnlijk ontstaan er nu kansen voor Thymen Arensman. De DSM-renner staat op de twaalfde plaats en is de beste Nederlander in het algemeen klassement van deze Giro. Arensman heeft 1 minuut en 27 seconden achterstand op López. Arensman benadrukte de afgelopen dagen keer op keer zijn rol in dienst van Bardet, maar kan nu voor zijn eigen kansen gaan rijden.

De opgave van Bardet kwam volledig uit het niets. Er was nog niks bekend over ziekte van de Franse klimmer. Het zal een flinke aderlating zijn voor Bardet, die voor het eerst in jaren weer in topvorm verkeerde. Vlak voor de Giro won de Fransman nog de Ronde van de Alpen.

