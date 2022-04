Romain Bardet kopman Team DSM in Luik-Bastenaken-Luik

Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel herhalen histori­sche prestatie uit 1983

De zege van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix betekende ook een herhaling van een historische prestatie van Nederland in de kasseienmonumenten. Nadat Mathieu van der Poel twee weken geleden de Ronde van Vlaanderen won, was er met Van Baarle in de ‘Hel van het Noorden' dus weer Nederlands succes. Het is voor de tweede keer dat 'we’ beide topklassiekers in hetzelfde jaar winnen.

17 april