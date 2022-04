Rohan Dennis houdt stand in Koninginnenrit Ronde van Romandië, Jumbo-Visma maakt indruk

Tim Merlier niet op tijd hersteld, ploeg Mathieu van der Poel zonder topsprin­ter naar Giro

Tim Merlier zal niet kunnen deelnemen aan de Giro d’Italia. Zijn ploeg Alpecin-Fenix bevestigde tegenover Sporza berichtgeving hierover van Wielerflits. De topsprinter heeft nog te veel last van de gevolgen van een valpartij, anderhalve week geleden in Parijs-Roubaix. De Giro begint op vrijdag 6 mei in het Hongaarse Boedapest.

27 april