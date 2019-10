Roglic wint Ronde van Emilië, Mollema net naast podium

De 29-jarige Sloveen sprong op de slotklim, met een maximaal stijgingspercentage van 18 procent, weg uit de groep met favorieten en reed in hoog tempo door naar de streep. De Canadees Michael Woods en de Colombiaan Sergio Higuita, beiden van Education First, kwamen 15 seconden later respectievelijk als tweede en derde over de streep. Bauke Mollema eindigde als vierde, 17 seconden na Roglic. De Nederlander van Trek-Segafredo had gezelschap van Alejandro Valverde, de vorige week onttroonde wereldkampioen van 2018 die zijn regenboogtrui weer heeft omgewisseld voor het blauw van Movistar met daarop de Spaanse vlag.