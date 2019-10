Roglic wint 99ste editie van Tre Valli Varesine

De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma schreef in Varese de 99e editie van Tre Valli Varesine op zijn naam. Voor zijn succesvolle team was het de vijftigste zege dit jaar.



De Sloveen was in de finale van de heuvelachtige rit over 198 kilometer tussen Saronno en Varese, met twee lokale rondes van circa 25 kilometer inclusief twee hellingen, de slimste en de snelste in een kleine kopgroep. De vluchtpoging van de Spanjaard Luis León Sanchez strandde in de laatste kilometer waarna Roglic toesloeg.