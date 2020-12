Roglic troeft Tour-winnaar Pogacar wél af bij in strijd om titel ‘Sportman van het Jaar’

Hardleerse Ricco levenslang geschorst na nieuw vergrijp

14 december Riccardo Ricco kan een terugkeer in de Italiaanse sportwereld vergeten. De inmiddels 37-jarige Italiaan is door het Italiaans antidopingagentschap (NADO) levenslang geschorst. Hij is schuldig bevonden aan illegale handel in verboden middelen of een poging daartoe. Voor dat vergrijp was een levenslange schorsing de maximale straf.