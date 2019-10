Roglic sluit wielerjaar af als nummer 1

Punt achter carrière De loopbaan van Laurens ten Dam in zes foto's

12 oktober Laurens Ten Dam sloot in de Ronde van Lombardije na veertien jaar zijn professionele wielerloopbaan af. De 38-jarige Ten Dam kende vele hoogte- én dieptepunten bij zijn verschillende ploegen Unibet.com, Rabobank en haar opvolgers, Sunweb en in het laatste jaar bij CCC. Een overzicht van de loopbaan van Ten Dam in zes foto's.