Roglic hoopt met Gesink in Tirreno op nieuw succes

De Tirreno begint morgen met een ploegentijdrit en eindigt volgende week dinsdag met een individuele tijdrit. Daarnaast kent de Italiaanse rittenkoers dit jaar twee etappes voor sprinters en ook is er een rit waarbij de aankomst bergop is.



,,Ons hoofddoel is een goede klassering voor Roglic'', zegt ploegleider Addy Engels. ,,In de Ronde van de Emiraten wonnen we de ploegentijdrit. Dat hopen we nu weer te doen.''

Voor Gesink is het zijn eerste wedstrijd sinds de Tour Down Under in januari.