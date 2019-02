Roglic behoudt leiderstrui, Dumoulin overleeft de dag

Ruta del sol Kruijswijk opent seizoen met derde plaats, Fuglsang pakt eindwinst

24 februari Steven Kruijswijk kan tevreden terugkijken op zijn eerste koers van het seizoen. De kopman van Team Jumbo-Visma eindigt na vijf etappes als derde in de Ruta del Sol en weet dat zijn vorm in orde is. Jakob Fuglsang pakt de eindwinst, Matteo Trentin won de laatste rit.