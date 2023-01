Robert Gesink loopt bekkenbreuk op bij val in Tour Down Under: ‘Dit is een bittere pil’

UItslag en klassementRobert Gesink heeft bij zijn val in de eerste etappe van de Tour Down Under een breuk in zijn bekken opgelopen. Dat meldt de wielrenner van Jumbo-Visma op zijn Instagram-account.

Gesink ging zo’n 25 kilometer voor de finish onderuit, kwam hard op zijn hoofd terecht maar bleek ook andere verwondingen te hebben opgelopen. ,,Niet de manier waarop ik had gehoopt mijn tijd hier af te sluiten”, schreef Gesink, die eerder al met zijn gezin naar Australië was gereisd. ,,Het was een ongelukkige val die me een bekkenbreuk en heel veel schaafwonden heeft opgeleverd. Ik ben nu weer bij mijn familie.”

Behalve Gesink gingen van Jumbo-Visma ook Timo Roosen en Tim van Dijke onderuit, maar zij konden verder. ,,We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg”, zei ploegleider Addy Engels. ,,Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil.”

In de finale was Bauhaus na zo’n 150 kilometer de sterkste, al moest daar wel eerst de finishfoto voor worden bekeken. De in eigen land rijdende renners Caleb Ewan en Michael Matthews kwamen net tekort. ,,In het criterium van zaterdag wachtte ik te lang’’, vertelde de renner van Bahrain-Victorious. ,,Dus nu wilde ik al vroeg mijn sprint beginnen. Met succes, het doet me goed om al vroeg in het jaar te winnen.’’

Bauhaus heeft een verleden bij Team Sunweb, maar is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij Bahrain. Voor een sprinter is zijn erelijst met twintig zeges niet heel groot, maar vorig jaar waren zijn twee overwinningen wel in WorldTourkoersen met ritten in de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen. ,,Het was een lelijke val, maar gelukkig herstelde ik nog, deed mijn ploeg daarna goed werk en kon ik Ewan nu wel achter me houden.’’

De Italiaan Alberto Bettiol blijft de leider in het klassement na het winnen van de proloog dinsdag. Hij wordt nu op 6 seconden gevolgd door Matthews. Donderdag hebben de sprinters wederom een goede kans op de etappezege. De Tour Down Under duurt tot en met zondag.

De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van het jaar uit de WorldTour, de hoogste categorie in het profwielrennen.

Uitslag eerste etappe Tour Down Under

Klassement Tour Down Under

