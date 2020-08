Ritwinnaar Kuss pakte zijn kans: 'Een van de zwaarste dagen ooit op de fiets’

Want waar er tot zaterdagmiddag een jubelstemming heerste bij de Nederlandse formatie, daar was er 24 uur later weinig van over. De vierde etappe hakte er stevig in bij de gele brigade. Door valpartijen moest eerst Steven Kruijswijk met een schouderblessure opgeven en was het vanochtend Roglic die aan de gevolgen van een val zijn leiderstrui niet kon verdedigen. ,,Na wat er gisteren is gebeurd was het vreemd wakker worden”, zei Kuss na afloop van zijn zegetocht. ,,Het was sowieso een rare dag in het wielrennen met alle valpartijen, maar het gaf ons de mogelijkheid om agressief te koersen. We moesten onze focus verleggen. Ik had het voordeel dat ik lager stond in het algemeen klassement en kon aanvallen.”



Meteen na de start ging Kuss samen met zijn ploeggenoten Tom Dumoulin en Wout van Aert in de aanval. In eerste instantie ontstond er een kopgroep van vijftien man, vervolgens sloten er nog tien renners aan en was de grote kopgroep definitief gevormd. ,,Het was een van de zwaarste dagen die ik ooit heb gehad, maar ik heb er wel echt van genoten. Deze overwinning geeft mij veel zelfvertrouwen. Ik reis met veel vertrouwen af naar de Tour de France", zei de 25-jarige renner na afloop.



Jumbo-Visma kan tevreden terugkijken op de Dauphiné en twee Italiaanse koersen in Italië, waar George Bennett eerst Gran Piemonte won en zaterdag als tweede eindigde in de Ronde van Lombardije. Met drie ritzeges op zak en steeds beter wordende renners zit het met de vorm bij Jumbo-Visma wel goed. De meesterknechten verkeren in bloedvorm, maar boven het hoofd van twee van de drie kopmannen hangen vraagtekens. Met nog minder dan twee weken voor de Tourstart heeft de Dauphiné uiteindelijk allesbehalve duidelijkheid gegeven.