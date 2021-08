Reusser klopt Van Dijk in tijdrit Ladies Tour

Tour-win­naar Tadej Pogacar tekent uitzonder­lijk contract bij Emiraten

30 juli Tadej Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd. De 22-jarige Sloveen, winnaar van de laatste twee edities van de Tour de France, kwam begin 2019 over van de kleine Sloveense ploeg Team Ljubljana. Hij tekende bij tot 2027(!). Zo'n lang contract is ongezien in de wielerwereld.