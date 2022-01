René Wolff terug als bondscoach baansprinters: ‘Eer om werk van Hugo Haak voort te zetten’

Wolff (43) was al bondscoach van de Nederlandse ploeg tot en met de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Afgelopen jaren was hij in dienst bij de wielerbond van Nieuw-Zeeland.

,,Ik vind het een eer om het werk van Hugo voort te mogen zetten. Ik heb met bewondering gevolgd wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Het is voor mij een enorme uitdaging om met deze succesvolle groep toe te werken naar de volgende Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ik kijk ernaar uit om met de topsportgroep aan de slag te gaan en hen te helpen een volgende stap te maken. Nieuwe talenten vinden blijft ook een uitdaging’’, zegt Wolff in een persbericht van de Nederlandse wielerbond KNWU. In februari sluit Wolff aan bij de sprinters, die dan in Portugal een trainingsstage hebben in de aanloop naar het nieuwe seizoen.