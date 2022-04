Remco Evenepoel met fenomenale solo naar winst bij debuut in Luik-Bastenaken-Luik

Een groep van dertien renners streed op gepaste afstand om de tweede plaats. Die ging naar de 26-jarige Hermans, vlak voor Van Aert (derde). Dat was 48 seconden nadat Evenepoel de finishstreep was gepasseerd. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) was de beste Nederlander in de uitslag: 29ste, op 2'30 van de winnaar.



Evenepoel was de eerste Belg die Luik-Bastenaken-Luik won sinds Philippe Gilbert in 2011. ,,Het was een moeilijk jaar tot nu toe", aldus Evenepoel in het flashinterview. ,,Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Mijn ploeg, mijn vrienden, mijn ouders, mijn fans.”



Evenepoel genoot ondanks de enorme inspanning in de finale. ,,Het was een geweldig gevoel. Het was zwaar met de tegenwind, maar ik wist dat iedereen het zwaar had. Dit was misschien wel mijn beste dag op de fiets. Mooier dan dit kan het niet, het is ongelooflijk", aldus de 22-jarige renner, die ook nog even inging op de mindere periodes. ,,Ik heb het fysiek en mentaal zwaar gehad, de afgelopen anderhalf jaar”, aldus Evenepoel, die vorig jaar moest opgeven in de Giro d’Italia. ,,De afgelopen maanden gaat alles gelukkig weer de goede kant op. Ik kan nu weer de beste Remco laten zien. Ik ben zo trots op deze prestatie.”