Remco Evenepoel klaar voor duel met Tadej Pogacar: ‘Hopelijk ben ik zondag de minst gestorven zwaan’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel is onder de indruk van de prestaties van Tadej Pogacar in de voorbije wedstrijden. De 24-jarige Sloveen was de afgelopen week oppermachtig met zeges in de Amstel Gold Race en in de Waalse Pijl.

Begin deze maand triomfeerde Pogacar ook al in de Ronde van Vlaanderen en voor de laatste voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik is hij volgens Evenepoel ook de topfavoriet. ,,Zijn sterke resultaten verwonderen me niet”, zei Evenepoel, die zondag in de Ardennen voor het eerst in 2023 een koers rijdt met en tegen de Sloveen.

,,Van iemand die al twee keer de Tour de France heeft gewonnen verrast me dit allerminst. Hij presteert al heel lang op topniveau. Het is heel speciaal wat hij de voorbije weken deed, het is niet makkelijk om dat hoge niveau twee koersen per week aan te houden. Ik kan er alleen maar heel veel respect voor hebben.”

Volledig scherm Tadej Pogacar in de verkenning voor Luik-Bastenaken-Luik. © BELGA

Titelverdediger in Luik

Evenepoel won de Ardennenklassieker vorig jaar na een solo en volgde daarmee Pogacar op de erelijst op. De wereldkampioen moet zijn ploeg Soudal - Quick-Step in Luik-Bastenaken-Luik aan een zege helpen, nadat de Belgische formatie dit voorjaar in de klassiekers tekortkwam voor een overwinning. Evenepoel bezorgde zijn ploeg wel de zege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en won twee ritten in de Ronde van Catalonië.

,,We hebben er vertrouwen in dat we kunnen winnen. Maar dat Tadej topfavoriet is, lijkt me duidelijk”, zei de 23-jarige Belg. ,,Andere renners steken echter ook in goede vorm en ik start eveneens met vertrouwen. In een ideaal scenario kom je in Luik alleen over de meet, maar als het op een sprintje zou uitlopen, ben ik daar niet bang voor. Vaak is het na een lange slopende koers als Luik-Bastenaken-Luik een sprint onder stervende zwanen. Hopelijk ben ik dan de minst gestorven zwaan.”



