Remco Evenepoel heeft met Mikel Landa gewenste meesterknecht binnen: ‘Juiste man om ploeg te versterken’

Zowel in 2015 als vorig jaar stond Landa aan het einde van de Giro op het podium. In de Tour de France was de vierde plaats (in 2017 en 2020) zijn beste resultaat.

De Belgische equipe Soudal Quick-Step heeft Landa vooral aangetrokken om Remco Evenepoel te helpen in de grote rondes. De 23-jarige Belg, vorig jaar winnaar van de Vuelta, debuteert vermoedelijk komend jaar in de Tour de France. ,,Mikel rijdt al jarenlang in de grote rondes vooraan mee op de zwaarste beklimmingen”, zegt teambaas Patrick Lefevere. ,,We denken dat hij de juiste man is om onze ploeg te versterken, nu we langzaam onze aandacht gaan verleggen naar het algemeen klassement.”



Landa reed eerder voor onder meer Euskaltel-Euskadi, Astana, Team Sky (nu Ineos) en Movistar. Sinds 2020 komt hij uit voor de Bahrain-ploeg. Landa boekte in zijn carrière drie ritzeges in de Giro en één in de Vuelta. Hij won in de Giro van 2017 ook het bergklassement.