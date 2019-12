Remco Evenepoel (19) Belgisch wielrenner van het jaar

Rentree Van Aert aanstaande na zware valpartij in Tour de France

30 november Wout van Aert wil op 27 december aan de start staan van de Azencross in Loenhout. De Belgische coureur van Jumbo-Visma is nagenoeg hersteld van de gevolgen van een zware valpartij in een individuele tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Hij liep in de rit naar Pau een diepe vleeswond op en onderging meerdere operaties.