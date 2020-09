Quintana reageert op politie-inval: ‘Er zijn geen dopingproducten gevonden’

Drie op een rij? Ook in Giro Rosa is Annemiek van Vleuten de te kloppen vrouw

11 september De Giro Rosa is voor de vrouwen wat de Tour is voor mannen: hét absolute hoogtepunt van het seizoen. Vandaag gaat ie in Grossetto van start met een ploegentijdrit. De finish is negen etappes verder in het 700 inwoners tellende Motta Montecorvino. Wie de topfavoriet is mag duidelijk zijn: Annemiek van Vleuten, de vrouw die de Giro Rosa ook al won in 2018 en 2019.