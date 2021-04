Quintana raakt in vorm en boekt in Asturië eerste zege van seizoen

Hoe zeker weten we dat Van Aert écht de Gold Race won? ‘Ook ik dacht voor tv dat Pidcock eerder was’

19 april Na de Amstel Gold Race ging het nog lang over die ongekende millimetersprint tussen winnaar Wout van Aert en nummer 2 Tom Pidcock. De fotofinish bepaalde: Van Aert wint. Maar hoe zeker weten we dat de Jumbo-Belg de verdiende winnaar is? UCI-commissaris en Vlaming Jempi Jooren, gespecialiseerd in de fotofinish, legt uit.