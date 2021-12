Quick Step-renners lopen breuken op na aanrijding met auto

Vansevenant hield aan het ongeluk een gebroken duim over. Hij is teruggegaan naar België voor verdere behandeling. ,,In tegenstelling tot Rémi, valt de schade bij mij al bij al goed mee en moet ik geen ingreep ondergaan”, aldus Vansevenant tegen HLN. Hij schetste de omstandigheden waarin de crash zich voordeed: ,,We hadden net wat groepsfoto’s genomen in onze nieuwe outfits voor 2022 en reden verder op een licht dalende tweebaansweg. Plots negeerde een klein autootje de voorrangsregels en kwam het vanuit een zijpad de grote weg opgereden. We moesten alles dichtgooien maar een drietal renners, waaronder Rémi en ik, kon een valpartij niet meer vermijden.”



Vansevenant verwacht dat hij over drie of vier weken hersteld zal zijn van zijn blessure. ,,Vervelend”, vindt hij de situatie. ,,Maar gelukkig zijn mijn benen niet geraakt en kan ik mijn conditie toch min of meer verder onderhouden. Het tweede trainingskamp, begin januari, komt zeker niet in het gedrang.”