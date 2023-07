Puck Pieterse voert sterke Nederlandse lichting mountainbikesters aan bij WK

Derde titel maakt ‘opa’ Jos van Emden (38) emotioneel: ‘Dit is een heerlijk toetje’

Hij is 38 en o zo taai. Jos van Emden won, ook tot zijn eigen verrassing, het NK tijdrijden. Zijn derde titel, dertien jaar na zijn eerste. Het maakt hem emotioneel. ,,Dit geeft heel veel voldoening. De eerste was intense vreugde. De tweede was een verlossing. Dit is een heerlijk toetje.’’