Puck Pieterse (21) laat iedereen achter zich met niet geplande solo: 'Ik voelde me zo goed dat ik meteen in de aanval ging’

Felix Gall pakt ritzege én geel in Ronde van Zwitser­land, Wilco Kelderman finisht als vijfde

De Oostenrijker Felix Gall heeft de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De renner van AG2R Citroën kwam na een pittige bergrit solo over de streep in Leukerbad. Wilco Kelderman finishte in een groep met favorieten als vijfde en bezet die plek ook in het klassement.