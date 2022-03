Primoz Roglic wint Parijs Nice na zinderende slotetappe

In een lange etappe met vijf beklimmingen bleven Nairo Quintana, Simon Yates, Primoz Roglic en Wout van Aert aan kop over. Op de De Col d’Èze ontsnapte Simon Yates, en kwam met 25 seconde voorsprong boven. Hij begon de etappe met 47 seconde achterstand in het klassement. Van Aert zette de achtervolging in voor zijn ploeggenoot Roglic, en wist de voorsprong van Yates op de finishlijn te beperken tot zeven seconden.

Parijs-Nice staat bekend als de ‘Koers naar de Zon’, maar dit jaar volgde de wedstrijd het omgekeerde scenario. Want na zeven dagen in goede weersomstandigheden, werd de slotrit afgewerkt in echt hondenweer. Bovendien moesten de renners vijf beklimmingen en enkele verraderlijke afdalingen overwinnen. Roglic hoopte in tegenstelling tot vorig jaar z’n eindzege deze keer wél over de streep te trekken.

Volledig scherm Wout van Aert brengt zijn kopman Primoz Roglic veilig thuis (r). © BELGA

In de beginfase van de etappe probeerde een groot aantal renners weg te komen, maar Jumbo-Visma had andere plannen. De ploeg van leider Roglic legde vanaf het begin een strak tempo op en smoorde zo elke aanvalspoging in de kiem. Achteraan stond de deur wagenwijd open - veel renners stapten onderweg nog uit de koers, waardoor Parijs-Nice dit jaar met een recordaantal opgevers eindigde.

Op de Côte de Peille - de voorlaatste beklimming van de dag - barstte de koers los. Nummer drie in de stand Daniel Martinez versnelde uit een stevig uitgedund peloton, maar kreeg meteen Van Aert in het wiel. De Belg trok vol door met kopman Roglic in zijn wiel. Alleen Martinez, Quintana en Simon Yates bleken in staat te volgen. De onfortuinlijke Martinez viel even later door een lekke band weg uit de kopgroep, maar redde alsnog z’n podiumplaats.

