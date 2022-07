Primoz Roglic nog altijd ‘flink gehavend’, deelname aan Vuelta onzeker

Er zou mogelijk sprake zijn van gebroken ruggenwervels, maar sportief directeur Merijn Zeeman van de Nederlandse ploeg kon dat bij de NOS niet bevestigen. ,,Er zijn onderzoeken waaruit in ieder geval blijkt dat Primoz flink gehavend is. Artsen zijn ermee bezig.”



Roglic viel vorig jaar ook uit in de Tour, maar werd vervolgens wel olympisch kampioen tijdrijden waarna hij ook nog de Vuelta won. De Spaanse rittenkoers begint op 19 augustus in Utrecht. ,,De Vuelta wordt lastig voor Primoz”, sprak Zeeman. ,,Maar er gaat nog geen streep door. We zijn afhankelijk van zijn herstel en hopen dat het lukt.”