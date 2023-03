Primoz Roglic maakt na bizarre valpartij in Vuelta rentree bij Jumbo-Visma in Tirreno

Roglic moest begin september opgeven in de Ronde van Spanje na een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe. Hij stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement. Roglic moest als gevolg van zijn val de WK in Australië overslaan en onderging in het najaar een operatie om van aanhoudende schouderproblemen af te komen.

,,Hij heeft hard gewerkt en is er klaar voor”, aldus ploegleider Merijn Zeeman over Roglic. ,,Meedoen aan wedstrijden is een volgende stap in de voorbereiding op zijn doelen dit seizoen. Hij start zonder druk of bepaalde verwachtingen.”