Primeur voor Kasper Asgreen in Ronde van Californië

De 24-jarige Scandinaviër van Deceuninck - Quick-Step zette kort voor de finish van de zware bergetappe aan en sprintte weg uit een groepje van vier, dat met nog drie kilometer te gaan was ontstaan. Hij voorkwam dat Tejay van Garderen (EF Education First), die uiteindelijk tweede werd, won in eigen land. De Italiaan Gianni Moscon (Team Ineos) kwam als derde over de meet.

,,Het is mijn eerste overwinning bij de profs en ik kan niet onder woorden brengen hoe belangrijk dit is voor mij", zei Asgreen. ,,Zeker omdat ik mijn eerste overwinning in een WorldTour-wedstrijd vier en ook nog eens van een zware etappe. Ik had een vrije rol gekregen en eerlijk gezegd had ik al gehoopt op iets moois. Maar dit had ik me nooit kunnen bedenken.”



Asgreen, die onlangs tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, neemt de leiding in het puntenklassement over van Peter Sagan. Van Garderen draagt tijdens de derde etappe de leiderstrui.