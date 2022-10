Primeur: Filippo Ganna valt werelduurrecord aan op racefiets uit 3D-printer

De Italiaanse renner van Ineos Grenadiers onderneemt op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen zijn poging om de 55,548 kilometer van de Brit Daniel Bigham te verbeteren. Ganna is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Hij raakte zijn titel vorige maand bij de WK in Australië kwijt aan de Noor Tobias Foss.