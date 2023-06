Prachtig gebaar van Matej Mohoric voor overleden Gino Mäder na ritzege in Slovenië

Net als de Baloise Trek Lions in de Baloise Belgium Tour was het Spaanse Euskaltel-Euskadi in Slovenië zaterdagnacht het slachtoffer van een fietsendiefstal. Ook de bestelwagen waar de fietsen zich in bevonden, werd gestolen. De Basken konden zo niet meer van start gaan in de heuvelachtige slotetappe van 142 kilometer tussen Vrhnika en Novo Mesto.

Die etappe barstte helemaal open op een steile helling in de slotfase, waar Matej Mohoric verschillende aanvalspogingen plaatste, maar werd gepareerd door klassementsleider Filippo Zana. De twee trokken samen naar de aankomst, waar Mohoric de sprint op bergop lopende kasseitjes met brio won voor Zana. Een andere Sloveen, Luka Mezgec, werd derde op 0:16.

Het is de eerste overwinning voor Bahrain Victorious na het tragische overlijden van de 26-jarige Mäder, die vrijdag overleed na een valpartij in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. ,,We reden met de ploeg allemaal samen voor Gino”, zei Mohoric na zijn zege. “We lagen zelfs niet wakker van het resultaat: we wilden gewoon alles gegeven hebben. Maar ik won, en draag deze zege natuurlijk op aan mijn vriend Gino. Hij zou blij zijn voor ons, denk ik.”

Eindwinnaar Zana heeft in de eindstand 18 seconden voorsprong op Mohoric en 23 op de Italiaan Diego Ulissi. Italiaans kampioen Zana is de opvolger van de Sloveen Tadej Pogacar, de eindwinnaar van vorig jaar in de Ronde van Slovenië. Pogacar kwam na zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik deze keer niet aan de start in zijn thuisronde.

