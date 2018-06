Porte vreest Kelderman in tijdrit Ronde van Zwitserland

Door Daan Hakkenberg



Twaalf seconden lijkt niet veel, maar Porte koesterde ze. ,,Het goed om iets meer tijd te pakken op Kelderman en Oomen, want die kunnen allebei een goede tijdrit rijden.’’ Dat bijvoorbeeld Nairo Quintana zijn aanval niet kon volgen, was bijzaak. ,,Het is altijd mooi om renners eraf te rijden , maar het is nog vijf weken naar de laatste etappes van de Tour en Nairo zal nog wel iets verbeteren.’’



Dat is voor juli in Frankrijk. En dan rekent Porte erop dat naast Quintana ook Chris Froome tot zijn voornaamste concurrenten hoort. Maar hier, in Zwitserland, na zes dagen moet hij het Nederlandse duo Kelderman en Oomen van het lijf houden. Met de bergrit van morgen met aankomst op Arosa (1744 meter) heeft Porte nog één kans om zijn marge - nu 32 seconden - wat uit te breiden. ,,Ik heb al veel goede tijdritten gereden, ook dit jaar. Maar dit is niet de beste tijdrit voor mij,’’ zegt Porte over het gebrekkige aantal hoogtemeters in 34 kilometer lange tijdrit waarmee de Ronde van Zwitserland op zondag besluit. ,,Kelderman is wat groter en zwaarder dan ik. En de tijdrit is haast vlak. Dus elk beetje extra voorsprong is mooi meegenomen.’’